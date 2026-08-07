WSP Global mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

WSP Global hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,83 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,14 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,40 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,51 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at