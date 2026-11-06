WSP Global: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

WSP Global hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 2,48 CAD. Im letzten Jahr hatte WSP Global einen Gewinn von 2,18 CAD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WSP Global in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,29 Milliarden CAD im Vergleich zu 4,53 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at