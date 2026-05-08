WSP Global stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

WSP Global präsentierte am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,07 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,10 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,69 Prozent auf 4,55 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,39 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at