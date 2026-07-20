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20.07.2026 06:31:29
WTB Financial A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
WTB Financial A hat am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 12,63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 147,7 Millionen USD gegenüber 138,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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