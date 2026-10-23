WTB Financial A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

WTB Financial A hat am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12,54 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,09 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 146,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 145,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at