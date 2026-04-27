WTB Financial A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

WTB Financial A hat sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

WTB Financial A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,86 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 142,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 135,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at