WTB Financial B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

WTB Financial B präsentierte am 19.07.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,12 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 142,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte WTB Financial B 116,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at