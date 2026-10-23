WTB Financial B informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

WTB Financial B hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,54 USD. Im Vorjahresviertel hatte WTB Financial B 11,09 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 146,7 Millionen USD gegenüber 145,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at