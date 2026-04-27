WTB Financial B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

WTB Financial B stellte am 24.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 13,31 USD gegenüber 6,86 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

WTB Financial B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 142,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 135,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at