WTB Financial B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

WTB Financial B hat am 17.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 12,63 USD gegenüber 7,91 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 147,7 Millionen USD – ein Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WTB Financial B 138,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at