Bots Aktie
WKN DE: A2P897 / ISIN: PRU0R13K1088
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06.06.2026 11:46:00
WTF: Bots übernehmen Internet früher als gedacht
Laut Cloudflare fragen Bots im Netz mehr HTML-Inhalte an als Menschen. Das sollte eigentlich erst nächstes Jahr passieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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