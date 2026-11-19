KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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19.11.2026 15:17:00
WTF: KI nicht nach Geschenken fragen - sonst bekommen Deutsche die billigsten
Wenn man eine KI nach passenden Geschenken fragt, bekommen die Deutschen die mickrigsten empfohlen. In Indien sind sie gemessen am Lohn am teuersten.
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