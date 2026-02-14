KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
14.02.2026 12:23:00
WTF: KI schreibt autonom Schmähbrief
Ein OpenClaw-Bot hat offenbar einen negativen Blogpost über den matplotlib-Entwickler Scott Shambaugh veröffentlicht. Grund: Er lehnte einen Pull-Request ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!