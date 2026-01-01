Raspberry PI Holdings Aktie
WKN DE: A40FLP / ISIN: GB00BS3DYQ52
|
01.01.2026 15:15:00
WTF: Raspberry-Pi-Verbot bei Amtseinführung des New Yorker Bürgermeisters
Die Zeremonie lässt Maker stutzen: Neben Fahrrädern und Regenschirmen gelten auch Raspberry-Pis als gefährliche Gegenstände und sind verboten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
