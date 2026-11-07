PILOT Aktie
WKN: 529489 / ISIN: JP3780610006
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07.11.2026 17:49:00
WTF: WTF: Pilot zeichnet Artwork im Stil von GTA 6 mit Flightradar
Als „The Pilot Picasso“ ist Benjamin McDaniel schon länger aktiv. Nun hat er sein wohl aufwändigstes Kunstwerk per Flugzeug gezeichnet.
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|PILOT CORP
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