ZERO Aktie
WKN: A0F459 / ISIN: JP3428870004
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23.03.2026 14:56:00
WTF: WTF: Polizei rückte Samstagnacht wegen Zero-Day aus
Wegen der Sicherheitslücke in Windchill und ZeroPLM schickten mehrere Landeskriminalämter Polizeibeamte zu betroffenen Unternehmen. Die sind irritiert. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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