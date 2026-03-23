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ZERO Aktie

ZERO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F459 / ISIN: JP3428870004

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23.03.2026 14:56:00

WTF: WTF: Polizei rückte Samstagnacht wegen Zero-Day aus

Wegen der Sicherheitslücke in Windchill und ZeroPLM schickten mehrere Landeskriminalämter Polizeibeamte zu betroffenen Unternehmen. Die sind irritiert. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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