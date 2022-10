Wüstenrot könnte Beteiligungen an Oberbank und BTV verkaufen

Die Genossenschaft Wüstenrot Wohnungswirtschaft könnte laut einem Bericht des "Kurier" (Freitagsausgabe) ihre Beteiligungen an der Oberbank sowie der Bank für Tirol und Vorarlberg (BTV) verkaufen. An der Oberbank ist Wüstenrot mit 4,5 Prozent beteiligt, an der BTV mit 2,5 Prozent. Es gab weder eine Bestätigung noch ein Dementi der Genossenschaft, es hieß lediglich, dass dies nicht kommentiert werde.

Sowohl bei der Oberbank als auch bei der BTV ist Wüstenrot Syndikatspartner. Im Syndikat bei der BTV mit der Oberbank, der BKS Bank AG ("BKS") und der Generali 3Banken Holding sowie im Syndikat bei der Oberbank unter anderem gemeinsam mit der BKS und der BTV. Bei einem Verkauf der Aktien der Oberbank könnte die BTV und die BKS diese Akten zu einem "bewerteten Preis" kaufen, dies sei bei der BTV ähnlich. Laut "Kurier" betrage der Börsenkurs der Oberbank-Aktie momentan 99,40 Euro, jener der BTV-Aktie 34,40 Euro.

uns/pro

ISIN AT0000625504 AT0000625108 IT0000062072 WEB http://www.btv.at http://www.oberbank.at http://www.generali.com