Wuhan Bester Group Telecom A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Wuhan Bester Group Telecom A hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,80 Prozent auf 484,7 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 549,5 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at