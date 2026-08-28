Wuhan Bester Group Telecom A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Wuhan Bester Group Telecom A hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wuhan Bester Group Telecom A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 872,9 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,03 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at