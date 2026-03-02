02.03.2026 06:31:29

Wuhan Citms Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Wuhan Citms Technology A ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Wuhan Citms Technology A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,180 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Wuhan Citms Technology A im vergangenen Quartal 154,3 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wuhan Citms Technology A 117,3 Millionen CNY umsetzen können.

Wuhan Citms Technology A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,030 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,160 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 262,64 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 23,07 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 341,39 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

