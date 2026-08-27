Wuhan Dameng Database Company: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Wuhan Dameng Database Company hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 CNY gegenüber 0,940 CNY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 302,2 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Wuhan Dameng Database Company 265,0 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at