Wuhan Dameng Database Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Wuhan Dameng Database Company hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,870 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 59,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 410,7 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 258,1 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at