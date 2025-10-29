Wuhan Dameng Database Company: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Wuhan Dameng Database Company hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,10 CNY, nach 0,630 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 307,2 Millionen CNY – ein Plus von 10,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wuhan Dameng Database Company 277,6 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at