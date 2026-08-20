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20.08.2026 06:31:29
Wuhan East Lake High Technology Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Wuhan East Lake High Technology Group hat am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Wuhan East Lake High Technology Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 CNY je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wuhan East Lake High Technology Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 516,2 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 621,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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