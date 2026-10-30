Wuhan East Lake High Technology Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wuhan East Lake High Technology Group hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 CNY, nach 0,020 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 570,7 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 1,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 579,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at