Wuhan Healthgen Biotechnology A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Wuhan Healthgen Biotechnology A hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,11 CNY je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Wuhan Healthgen Biotechnology A ebenfalls 0,110 CNY je Aktie eingebüßt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,0 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,6 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at