01.05.2026 06:31:29

Wuhan Humanwell Healthcare (Group) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Wuhan Humanwell Healthcare (Group) hat am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,330 CNY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,10 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wuhan Humanwell Healthcare (Group) einen Umsatz von 6,08 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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