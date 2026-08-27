Wuhan Humanwell Healthcare (Group) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wuhan Humanwell Healthcare (Group) hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,380 CNY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,56 Prozent auf 5,96 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,93 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at