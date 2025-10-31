Wuhan Humanwell Healthcare (Group) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wuhan Humanwell Healthcare (Group) gab am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 CNY gegenüber 0,300 CNY im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 5,82 Milliarden CNY, gegenüber 6,28 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,36 Prozent präsentiert.

