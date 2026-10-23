Wuhan Jianmin Pharmaceutical Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wuhan Jianmin Pharmaceutical Group hat am 22.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,40 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,420 CNY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,19 Prozent auf 686,1 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 747,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at