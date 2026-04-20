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20.04.2026 06:31:29
Wuhan Jianmin Pharmaceutical Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Wuhan Jianmin Pharmaceutical Group hat am 18.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 0,58 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wuhan Jianmin Pharmaceutical Group 0,730 CNY je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wuhan Jianmin Pharmaceutical Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 873,1 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 892,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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