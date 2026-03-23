|
23.03.2026 06:31:29
Wuhan Jianmin Pharmaceutical Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Wuhan Jianmin Pharmaceutical Group hat am 21.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,280 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 818,0 Millionen CNY – ein Plus von 32,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wuhan Jianmin Pharmaceutical Group 617,8 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,37 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 2,38 CNY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Wuhan Jianmin Pharmaceutical Group mit einem Umsatz von insgesamt 3,35 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,48 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um -3,77 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump setzt Angriffswelle aus: ATX & DAX beenden Handel im Plus -- Wall Street schließlich stärker -- Asiens Börsen geben letztlich klar nach
Die heimische sowie die deutsche Börse konnten zum Wochenstart von der Verlustzone ins Plus drehen. An der Wall Street ging es weit nach oben. Die Börsen in Fernost notierten am Montag im Minus.