Wuhan Jianmin Pharmaceutical Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Wuhan Jianmin Pharmaceutical Group hat am 21.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,280 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 818,0 Millionen CNY – ein Plus von 32,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wuhan Jianmin Pharmaceutical Group 617,8 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,37 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 2,38 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Wuhan Jianmin Pharmaceutical Group mit einem Umsatz von insgesamt 3,35 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,48 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um -3,77 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at