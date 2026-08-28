Wuhan Keqian Biology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Wuhan Keqian Biology A hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,08 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,240 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 146,3 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 39,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wuhan Keqian Biology A 240,5 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at