Wuhan Keqian Biology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Wuhan Keqian Biology A hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,260 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Wuhan Keqian Biology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 212,4 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 23,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 276,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,900 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Wuhan Keqian Biology A ein EPS von 0,820 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 950,29 Millionen CNY – ein Plus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Wuhan Keqian Biology A 938,48 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,943 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,14 Milliarden CNY taxiert.

