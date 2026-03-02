Wuhan Lincontrol Automotive Electronics A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Wuhan Lincontrol Automotive Electronics A hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,15 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 304,2 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 16,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 364,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,59 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,310 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,24 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,19 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1,19 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at