Wuhan Linuo Solar Energy Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Wuhan Linuo Solar Energy Group präsentierte am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,43 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,380 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,36 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,91 Milliarden CNY ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,437 CNY sowie einen Umsatz von 5,95 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at