Wuhan Linuo Solar Energy Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Wuhan Linuo Solar Energy Group hat am 01.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,19 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,240 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 4,29 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,23 Milliarden CNY umgesetzt.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,310 CNY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 4,44 Milliarden CNY umgesetzt wurden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,20 CNY. Im Vorjahr waren 1,11 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 17,13 Milliarden CNY, während im Vorjahr 14,05 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,24 CNY geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 16,98 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at