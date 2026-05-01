Wuhan Linuo Solar Energy Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Wuhan Linuo Solar Energy Group hat am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,31 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,280 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wuhan Linuo Solar Energy Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,11 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 3,98 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,300 CNY gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 5,13 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at