Wuhan Sanzhen Industry A präsentierte Quartalsergebnisse

Wuhan Sanzhen Industry A präsentierte in der am 27.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Beim Umsatz wurden 1,05 Milliarden CNY gegenüber 914,3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,080 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,090 CNY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Wuhan Sanzhen Industry A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,06 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 3,75 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at