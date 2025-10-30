Wuhan Xianglong Power Industry informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Wuhan Xianglong Power Industry hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Umsatzseitig wurden 21,9 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Wuhan Xianglong Power Industry 18,9 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at