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20.08.2026 06:31:29
Wuhan Xianglong Power Industry informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Wuhan Xianglong Power Industry veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wuhan Xianglong Power Industry ein EPS von 0,030 CNY je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Wuhan Xianglong Power Industry mit einem Umsatz von insgesamt 22,3 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 2,25 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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