Wuhan Xianglong Power Industry verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wuhan Xianglong Power Industry veröffentlichte am 19.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,2 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at