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27.04.2026 06:31:29
Wuhan Xingtu Xinke Electronics A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Wuhan Xingtu Xinke Electronics A hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 127,51 Prozent auf 40,5 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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