Wuhan Yangze Communications Industry Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Wuhan Yangze Communications Industry Group hat am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,30 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Wuhan Yangze Communications Industry Group 0,020 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,24 Prozent auf 223,2 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 222,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at