Wuhan Yifi Laser A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Wuhan Yifi Laser A lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Wuhan Yifi Laser A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,46 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,340 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 227,9 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 157,3 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Wuhan Yifi Laser A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,550 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 803,01 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 690,96 Millionen CNY in den Büchern standen.

