Wuhu Fuchun Dye and Weave A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Wuhu Fuchun Dye and Weave A hat am 31.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wuhu Fuchun Dye and Weave A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,00 Milliarden CNY im Vergleich zu 856,1 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,400 CNY, nach 0,630 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,41 Milliarden CNY – ein Plus von 11,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Wuhu Fuchun Dye and Weave A 3,05 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at