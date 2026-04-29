Wulff-Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Wulff-Group gab am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR gegenüber -0,010 EUR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 31,5 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 27,2 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at