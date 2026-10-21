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21.10.2026 06:31:29
Wulff-Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Wulff-Group hat am 19.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,260 EUR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,76 Prozent auf 36,1 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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