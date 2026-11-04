KI HOLDINGS Aktie

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WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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04.11.2026 08:26:00

Wut auf Rechenzentren steigt: Demokraten-Erfolg macht dem KI-Sektor Angst und Bange

Für über die Hälfte der Wähler in den USA sind KI-Rechenzentren ein wichtiger Faktor bei der Wahlentscheidung. Kandidaten, die sich für ein Moratorium für Rechenzentren einsetzen, gewinnen vor allem in Staaten mit zentraler Bedeutung für die Industrie. Tech-Aktien stürzen in Folge ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Furcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen. An der Wall Street geht es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.
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