28.10.2025 06:31:28
Wuxi Acryl Technology A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Wuxi Acryl Technology A hat am 25.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Wuxi Acryl Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,11 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,100 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 122,7 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 122,0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
