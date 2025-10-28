Wuxi Acryl Technology A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Wuxi Acryl Technology A hat am 25.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Wuxi Acryl Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,11 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,100 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 122,7 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 122,0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at